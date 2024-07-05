MLB／薛則本季首場優質先發仍吞敗 投了90球復出後新高

遊騎兵今主場迎戰教士，雙方三連戰賽前戰至1勝1敗。遊騎兵強投薛則（Max Scherzer）主投6.1局僅失3分，但不敵生涯首度入選明星賽的教士普洛法（Jurickson Profar）攻守俱佳的演出，教士最終以3：1力克遊騎兵，薛則吞下本季第2敗。

遊騎兵派出前塞揚強投薛則迎戰教士，在第三局先是遭到索拉諾（Donovan Solano）長打狙擊掉分，六局上半又遭到甫入選明星賽先發的普洛法重擊，一發擊球初速107.9英里（約173.6公里）的右外野陽春砲再掉一分，七局上半續投的薛則再被教士韓籍游擊手金河成的高飛犧牲打打退場，總計6.1局失3分，是場優質先發，投出90球也是本季復出後最多用球數。

Jurickson Profar is excited to be back in Arlington in 2 weeks! pic.twitter.com/ttvn3qkBd6 — MLB (@MLB) 2024年7月4日

薛則自去年世界大賽後便受大小傷勢困擾，並沒有趕上開季，但自6月下旬復出後狀況維持高檔，三場先發用球數逐漸遞增，局數也開始拉長，有望為殘缺的遊騎兵投手陣容注入一劑強心針。

雖不幸吞敗，但薛則在賽後訪問對於投球內容仍保持樂觀，他說：「我覺得我的身體越來越好，我變得越來越強壯，也能投到90球，這場比賽的投球內容是不錯的。」同時他也讚許隊友的精采守備：「朗福德（Wyatt Langford）沒收了一支全壘打，看到精采的守備是非常振奮人心的。」

普洛法棒打薛則，賽後以3成17打擊率超車大谷翔平，目前居於國聯打擊王 美聯社

今日攻守俱佳的教士隊外野手普洛法本季打出生涯年，季前原以小聯盟約加盟教士，但優異表現使其入選了國聯明星賽先發外野手，在大聯盟奮戰11年才入選，是史上第18位在入選明星賽先發前至少打了11個賽季的球員。大谷翔平原先居於打擊王，但先前賽事中苦吞3K，加上普洛法本場賽事3支2的好表現，讓他順利站上打擊王寶座。