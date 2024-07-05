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MLB／交易傳聞不斷 小葛雷諾：想一輩子待在藍鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
小葛雷諾面對交易傳聞，直言不想離開藍鳥。 法新社
小葛雷諾面對交易傳聞，直言不想離開藍鳥。 法新社

藍鳥隊日前傳出可能將明星球員小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與另一名陣中大將比切特（Bo Bichette）投入季中市場，交易傳聞始終不斷。對此，小葛雷諾受訪時表示：「我想一輩子待在這。」

藍鳥隊目前距離外卡席位還有8.5場的勝差，在美東排名敬陪末座，也是分區中唯一一支勝率不到5成的球隊，本季球隊整體表現相當掙扎，在7月30日交易大限前，或許會考慮將陣容進行修正與替換，而小葛雷諾也可能會成為其他球隊想要補強的對象。

日前小葛雷諾也獲選了美聯明星隊，這是他六年大聯盟生涯中第四度入選。針對藍鳥隊可能的交易決策，他表示不在乎拿多少錢，也未曾設想過今年球季結束後自己成為自由球員後的打算。「我不想離開，雖然這就是商業的運作。」小葛雷諾說。

藍鳥隊本季戰績不佳，外媒認為小葛雷諾可能會成為交易市場的一員。 美聯社
藍鳥隊本季戰績不佳，外媒認為小葛雷諾可能會成為交易市場的一員。 美聯社

小葛雷諾在六月下旬曾表示，如果他被交易到紐約，他願意為洋基隊效力，但此前他也曾多次聲稱自己永遠不會適合條紋軍。

會考 紐約

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