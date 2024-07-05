MLB／道奇三巨投復健進度良好 大谷傳接球30公尺術後最遠

「打者翔平」自開季以來手感火燙，目前位居國聯打擊排行榜第2名，但「投手大谷」自去年動刀後仍處於復健狀態，山本由伸及老將克蕭（Clayton Kershaw）兩名巨投也都進廠維修，近日三人復健進度都傳出好消息。

「投手大谷」積極復健，力拚2025年重現二刀流風采，今天進行約25分鐘傳球練習，距離也拉長到動刀後最遠100英尺（約30.48公尺），日前大谷也將復健投球量增加到手術後最多80球，並表示復健需要按部就班，確保自己能往下一步邁進。

另一位日籍強投山本由伸先前右肩傳出傷勢，被放入15天傷兵名單中，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，山本預計下週進行傳接球練習。

而日前因肩膀痠痛而停止復健的36歲老將克蕭則於今日進入牛棚練投約30球，預計周日會投一場模擬賽，並回到小聯盟進行2到3場復健賽。克蕭對於逐漸康復的自己感到充滿希望：「在身體健康方面，一切都如我所希望的那樣，不知道我復出時能投多少球，但謝天謝地，我不必從頭開始練起。」