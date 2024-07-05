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MLB／新科全明星亞裔史蒂文關開轟贏球 打率遠超大谷、賈吉

聯合新聞網／ 綜合報導
史蒂文．關今年首度入選全明星，目前以3成67打擊率傲視群雄。 法新社
史蒂文．關今年首度入選全明星，目前以3成67打擊率傲視群雄。 法新社

守護者隊亞裔外野手史帝文．關（Steven Kwan）今日比賽面對白襪，繳出4支3猛打賞，包含1支全壘打的精采表現，不只是本季第8轟，也連帶提升自己的打擊率，目前以0.367打擊率穩居大聯盟打擊王寶座。終場率領守護者隊8比4擊退白襪。

史蒂文．關首局首打席就敲安，3局下鎖定白襪投手舒斯特（Jared Shuster）的內角伸卡球，掃出右外野方向陽春砲，隨後又在5局下在滿壘時選到保送，7局下再補上1安，單場繳出猛打賞表現，持續提升自己的打擊數據。

本季是史蒂文．關生涯第一次入選全明星，談到近期的好表現與入選全明星的榮譽，他表示：「這真的很酷，代表傷病已經離我遠去了，這是我心裡所想的一件大事。」連對手白襪隊總教練葛里佛（Pedro Grifol）都讚譽有加：「他有力量，還有金手套等級的守備，不輕易被三振，你還有甚麼能苛求的？」

在打擊排還行榜中，國聯打擊王大谷翔平目前打擊率為0.319，至於美聯洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Jadge）則是0.314，落後近況火燙的史蒂文．關一段距離。

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