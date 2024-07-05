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MiLB／鄭宗哲2A敲2支二壘打 潘文輝1A先發3局飆5K

中央社／ 台北5日電
海盜隊2A野手鄭宗哲今天敲出2支二壘安打，還選到1次保送。圖／展逸國際企業提供
海盜隊2A野手鄭宗哲今天敲出2支二壘安打，還選到1次保送。圖／展逸國際企業提供

美國職業棒球匹茲堡海盜隊2A野手鄭宗哲今天敲出2支二壘安打，還選到1次保送，底特律老虎隊2A野手李灝宇也有1支安打；費城費城人隊1A投手潘文輝先發投3局無失分，飆5次三振。

鄭宗哲先發擔任開路先鋒、守二壘，1局下就敲出右半邊二壘安打，3局下選到保送上壘，但隨後盜壘失敗；5局下一壘有人時，鄭宗哲再敲出二壘安打，但隨後球隊沒辦法得分；8局下擊出投手方向滾地球出局。

總計鄭宗哲3打數敲出2支二壘安打、選到1次保送，本季目前打擊率2成43，終場海盜2A以1比0擊敗華盛頓國民隊2A。

另外，6月底出傷兵名單的潘文輝在1A第2度登板，1局下被敲出二壘安打，之後投出1次觸身球保送，但成功化解危機沒掉分；2局下狀況回穩，連飆出3次三振；3局下投出1次四壞球保送，也送出2次三振。

總計潘文輝投3局被敲出1支安打，出現2次四死球無失分，飆出5次三振，本季目前在1A防禦率還是0。

老虎2A對上克里夫蘭守護者隊2A，李灝宇先發打第2棒、擔任二壘手，3局下第2打席敲出一壘安打，之後靠隊友開轟跑回分數；7局下遭觸身球，隨後繼續留在場上無大礙。總計李灝宇3打數敲出1支安打，目前打擊率2成96。

潘文輝 鄭宗哲

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