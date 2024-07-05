MLB／本季真的慘！ 老虎前田健太被雙城打爆3.2局狂失9分

前田健太今年轉投老虎，但本季至今狀況跌宕起伏，尚未找回過往在道奇的身手。今天與雙城三連戰的最終戰，他僅先發3.2局就遭雙城打爆狂失9分，終場雙城以12：3大勝老虎，系列賽取得2勝1敗。

儘管老虎前兩局就攻下3分，不過前田健太從二局下開始亂流不斷，雙城靠著長打串聯與高飛犧牲打將比分拉回1分差，隨後在三局下半再被連續安打狙擊失3分，第四局再失2分後，傑弗斯（Ryan Jeffers）的兩分砲將前田健太打退場，就此將比賽定調。

Ryan Jeffers在四局下半的兩分砲打退前田健太。 路透通訊社

前田退場後，中繼投手也不甚穩定，六、七兩局再失3分，雙城大開「虎魯閣」，在七局結束後，由雨勢愈漸猛烈，裁判隨即提前裁定比賽。

老虎隊去年季末用2年2400萬美元（約台幣7.7億）簽下前田健太，但前田目前已吞下5敗，防禦率也暴漲至6.71，整體表現非常掙扎，上一次奪勝投已經要追溯至美國時間5月24日面對藍鳥。