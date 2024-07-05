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MLB／太空人升空中！ 重砲艾瓦瑞茲沒動力參加全壘打大賽

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人當家主砲艾瓦瑞茲獲選美聯明星隊先發指定打擊，並透露對於全壘打大賽不太有動力。 美聯社
太空人當家主砲艾瓦瑞茲獲選美聯明星隊先發指定打擊，並透露對於全壘打大賽不太有動力。 美聯社

日前道奇隊球星大谷翔平因投球復健、確定缺席本屆全壘打大賽，而根據外媒記者羅馬（Chandler Rome）報導，連3年至少30轟的太空人隊當家主砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）也打算跟進，原因是缺乏動力。

艾瓦瑞茲今天被問到是否會參加全壘打大賽，他透過翻譯表示：「我現在不是很有動力去做這件事。」

這是因為太空人隊季初狀況並不好，直到近期才谷底反彈將勝率拉升至五成以上，目前在美西只與第一名的水手相差2場勝差，正是戰績的上升期，而艾瓦瑞茲剛獲選美聯明星隊先發指定打擊，因此或許會在這段期間更專注在比賽中。

太空人直至5月底前傷兵不斷，厄奎迪（Jose Urquidy）、哈維爾（Cristian Javier）、麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）以及賈西亞（Luis Garcia）都高掛免戰牌，連「V中年」韋蘭德（Justin Verlander）復出後又因頸部痠痛進入傷兵名單，至少明星賽前都無法投球，團隊投手戰力不斷拉警報。

但進入到6月後太空人起飛了，包含今天瓦德茲（Framber Valdez）演出優質先發、帶領球隊以5：3擊敗藍鳥；加上布蘭柯（Ronel Blanco）以及布朗（Hunter Brown）的優異投球表現，將戰績拉回前段班。這其中以布朗的表現最為出色，在此期間奪得4勝0敗，31局投球中有著1.16自責分率以及10.45的K/9值。

太空人 復健 手術 羅馬 西亞

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