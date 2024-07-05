MLB／洋基近19戰吞14敗大低潮 教頭布恩：我們需要一點刺激
台灣時間7月5日，洋基與紅人進行三連戰最後一戰，雖然團隊敲出3轟，但紅人也以相同煙火秀戲碼回敬，終場以8比4踢館成功，紅人系列戰橫掃洋基，條紋軍團近19場比賽吞下了14敗，團隊陷入大低潮。
紅人開賽就給洋基下馬威，馬丁尼（Nick Martini）、英帝亞（Jonathan India）、史提爾（Spencer Steer）接連開轟，紅人取得5比0領先，也將洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）打退場，今天他先發5局失5分，防禦率升至3.58。
史卓曼退場後，洋基打線開始有所回應，五局下半威爾斯（Austin Wells）開轟，新秀萊斯（Ben Rice）也敲出生涯首轟，幫助洋基追回兩分，但紅人隊靠著弗萊利（Jake Fraley）在七局上半的滿壘清壘三壘安打奠定勝基，儘管索托（Juan Soto）在七局下半以兩分砲作為回應，仍無力回天，最終紅人以8比4帶走勝利。
洋基近況低迷，19場比賽吞了14敗，期間團隊打擊三圍僅0.221/.315/.383，總教頭布恩（Aaron Boone）語重心長：「有時你需要被鞭策、刺激一下，要確保大家是上緊發條地比賽，特別是在諸事不順的時候。」洋基陣中主砲，甫獲得6月美聯最佳球員的「法官」賈吉（Aaron Judge）針對團隊低潮則表示：「我們需要齊心協力才能擺脫這種困境。」
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