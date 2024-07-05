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MLB／洋基19戰14敗全聯盟最慘 賈吉：我們必須先得分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基最近19戰14敗，賈吉賽後跳出來扛責。 路透
洋基最近19戰14敗，賈吉賽後跳出來扛責。 路透

洋基隊今天以4：8輸給紅人隊吞下3連敗，最近19戰14敗是同期大聯盟最多敗球隊，比洛磯、小熊隊還多1敗，問題就出在打線，賈吉（Aaron Judge）坦言現在投手承擔很大壓力，「我們必須先得分。」

洋基從美國時間6月13日開始的19場比賽，打擊率2成21是同期全大聯盟排名第26，若只看輸球的14場，打擊率更是低到1成86，上壘率2成82、長打率0.328，完全看不出過往布朗克斯轟炸機的風光。

隊長賈吉認為得分是第一要務，「我們投手肩膀上承擔很大壓力，他們必須有完美表現，攻擊面我們必須對對方投手施壓，開始上壘、或許多盜壘，有人上壘時想辦法得分，能越早得分越好，這樣我們才能在比賽中占據優勢。」

而賈吉怪罪打第3棒的自己，「看看我，我第1局就上去打擊，我必須做點什麼或至少上壘、打分數打回來，我需要承擔這些責任，我要先跳出來。」賈吉已經是洋基打線少數亮點，這19戰他的打擊率是3成44，敲出7轟、21分打點。

洋基今天將新人萊斯（Ben Rice）調到第1棒，而他也在5局下敲出生涯首轟，然而洋基今天僅靠3轟得到4分，另外還有威爾斯（Austin Wells）的陽春砲、索托（Juan Soto）7局下2分砲。

然而先發投手史卓曼（Marcus Stroman）5局被敲5支安打包含3轟，丟掉5分，後續接手的兩任牛棚也都接連失分。

大聯盟 洋基 賈吉

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