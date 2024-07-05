MLB／3球砸2人失3分 藍鳥隊勵志投手寫下不光彩紀錄

藍鳥今天在主場迎戰太空人，七局上半藍鳥一分落後時，派出庫阿斯（José Cuas），盼能鎖住比分，沒想到他只投了3球，一個人都解決不了，還失掉了3分（1分責失），隨後便遭換下，同時寫下了大聯盟百年一見的不光彩紀錄。

庫阿斯是在一二壘有人時登板，面對連三場開轟的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）選擇故意四壞、形成滿壘局面，結果面對下一棒的狄亞茲（Yainer Diaz），第一球就被敲了一支兩分打點的安打，更糟的是，面對後兩棒的梅耶斯（Jake Meyers）還有潘尼亞（Jeremy Peña），庫阿斯連續兩球都砸到人，只投了3球便黯然退場，終場藍鳥以2比9輸給太空人。

根據數據網站Sportsnet Stats顯示，這是大聯盟自1901年以來，第一次出現單場比賽中投手投出3球砸中2人。庫阿斯本季投得掙扎，季初在小熊隊表現不佳，因此遭到指定轉讓（DFA），被藍鳥延攬後也不見好轉，本季15.1的投球中，防禦率高達8.22。

Blue Jays Jose Cuas is the first pitcher in modern MLB history (since 1901) to record 2 hit by pitches on 3 pitches thrown in a single outing — Sportsnet Stats (@SNstats) 2024年7月4日

不過庫阿斯的棒球之路充滿曲折，2015年以打者身分進入美職體系，表現不佳轉戰獨聯，開始嘗試低肩側投，甚至為了支撐自己的棒球夢去當快遞員，熬了7年終於在2022年登上大聯盟，勵志的故事也讓他獲得了表彰克服生命低谷的柯利尼亞洛獎（Tony Conigliaro Award）