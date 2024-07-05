MLB／大谷翔平明星賽打哪一棒？響尾蛇教頭已有安排

大谷翔平連四年參戰明星賽，今年以單刀赴會，將領軍國聯明星隊的響尾蛇隊教頭羅夫洛（Torey Lovullo）今天透露棒次安排，大谷以第2棒或第3棒機率最高，希望在第一局的攻擊就看到他為比賽帶來影響。

大谷從2021年起年年入選明星賽，今年首度效力國聯陣營，在指定打擊位置票選上榜，比賽將於17日在遊騎兵隊主場全球人壽球場登場。

羅夫洛今天受訪表示，很榮幸可以接下國聯明星隊兵符，也為此已在構思打線安排，「我想大谷可能會打第1或2或3棒，我希望他能在第一局就會比賽帶來影響。」

但他也進一步指出，傾向以自家的馬提（Ketel Marte）擔任開路先鋒，大谷以2、3棒的可能性較高。