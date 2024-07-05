MLB／超強球僮徒手接球拯救眾人 大谷回禮報答「英雄」

上月27日道奇與白襪一戰中，道奇球僮赫雷拉（Javier Herrera）徒手攔下一顆朝著當家球星大谷翔平飛去的界外球，隨後更是露出淡定神情，令大谷以及休息室的工作人員們驚呼不已。賽後大谷不僅發文表示赫雷拉是他的英雄，日前日媒也透露大谷送了赫雷拉禮物，讚許他的神勇表現。

赫雷拉今年38歲，在道奇隊服務已有18年之久，對於自己「空手接白球」而爆紅，赫雷拉則說：「我只是做好的我工作而已，我一直盯著球場與球，球飛來了就覺得能夠抓住。」同時也表示自己已經忘了手會不會疼痛，後續大谷也有前去與他道謝。

據《Full Count》報導指出，大谷翔平給了赫雷拉一雙27.5公分的鞋子，赫雷拉說：「他對我說『Thank You』還給我一雙鞋。」 報導指出，該雙鞋是大谷翔平贊助商New Balance的鞋款，適合在工作場合時穿著。不過赫雷拉表示，自己還穿著習慣的工作鞋，大谷的禮物放在置物櫃當中，但試穿後仍表示鞋子很不錯。

赫雷拉也不只有此次美技而已，此番爆紅後也有媒體找出赫雷拉在9年前就曾在場邊上演過精彩表現。面對打向三壘側的飛球，只見赫雷拉精準判斷球的落點，躍進觀眾席將球收進手套，獲得場邊觀眾的掌聲。

ちなみに今回Shoheiを救ったJavier Herreraは現在38歳ですが18歳の時からDodgersに在籍しています。



9年前の'15にもハッスルプレーを魅せて話題になりました👀

↓

こんなプレーができるJaviなのでこれからもDodgers選手達を守ってくれるでしょう😎 pic.twitter.com/KreckvHWaQ — Watson⁸ (@Jen_2wonderland) 2024年6月27日

甚至連道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也讚賞赫雷拉，他說：「他需要續約或者加薪，我就在他旁邊，這是一個非常精采的守備。」