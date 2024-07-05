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MLB／紅人3+1勝橫掃洋基 連比誰站得久都靠閒人比贏傷兵

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基與紅人賽前國歌演奏時比誰站得久，最後由先發投手艾許克拉夫特(右)成為贏家。 美聯社
洋基與紅人賽前國歌演奏時比誰站得久，最後由先發投手艾許克拉夫特(右)成為贏家。 美聯社

紅人今天再以8：4擊敗洋基隊，在這波紐約客場3連戰帶回3+1勝，包括今天賽前國歌演奏時比誰站得久，由先發投手艾許克拉夫特（Graham Ashcraft）成為最後贏家。

這樁幼稚插曲，紅人的參賽者為投手艾許克拉夫特、史皮爾斯（Carson Spiers），洋基則是目前都列在傷兵名單的漢米爾頓（Ian Hamilton）、波蒂特（Cody Poteet）。

艾許克拉夫特表示，「這不是事先計畫，我們看了一眼，發現他們沒有要動，我們這邊有人跟史皮爾斯說不要動，我心想那我也不要動，反正我今天沒事幹。」他已在系列賽首戰先發5局失3分拿下勝投，對於這場比賽也抱著必勝決心，「我會一直待著，直到贏了或是被驅逐出場為止。」

開賽之際，主審波特（Alan Porter）發現少穿脛骨護具，又多花了一點時間著裝，讓比賽進入延長加時，其他裁判警告雙方再不離場將遭驅逐出場，史皮爾斯成為第一個舉白旗的選手，離開戰場；這場競逐在約60秒後產生贏家，兩位洋基選手雙雙敗退。

艾許克拉夫特相當得意，「只要有要贏的決心，就一定會拿下勝利，對吧！」隊友史提爾（Spencer Steer）也笑說：「在第一球投出之前，他就幫我們一場比賽，幫我們帶來一點優勢。」

洋基 皮爾斯 紅人

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