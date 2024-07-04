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MLB／哥哥轉隊弟弟失業 K湯小弟崔斯遭大都會釋出

聯合新聞網／ 綜合報導
33歲的崔斯職業生涯中輾轉多支球隊，如今遭到大都會解約，能否延續生涯成為一大課題。 路透
33歲的崔斯職業生涯中輾轉多支球隊，如今遭到大都會解約，能否延續生涯成為一大課題。 路透

對於湯普森一家來說，近期可謂多事之秋，繼NBA金州勇士當家球星K湯（Klay Thompson）離開灣區，前進達拉斯獨行俠後，今日再傳出湯普森家小弟崔斯（Trayce Thompson）遭到大都會3A釋出。

崔斯今年33歲，在2009年被芝加哥白襪於第2輪第61順位選進，2015年完成大聯盟初登板，但大聯盟生涯並不順遂，轉戰過道奇、運動家、印地安人（現守護者）、響尾、小熊、教士、老虎等隊，由於父親老湯普森（Mychal Thompson）來自屬於大英國協的巴哈馬，因此崔斯也曾於2023年代表英國出戰世界棒球經典賽。

2023年底，崔斯與大都會小聯盟簽訂了一份附帶大聯盟春訓邀請的合約，不過仍沒能獲得登上大聯盟的機會，在大都會3A繳出了62場出賽、打擊率0.228、16支全壘打和44分打點的成績單，表現不甚穩定，在今日傳出遭到解約。

湯普森三兄弟的二哥，近期轉戰達拉斯獨行俠的K湯近期話題不斷，同時家中小弟也面臨被解約的難關。 美聯社
湯普森三兄弟的二哥，近期轉戰達拉斯獨行俠的K湯近期話題不斷，同時家中小弟也面臨被解約的難關。 美聯社

湯普森一家三兄弟皆為運動選手，父親老湯普森為1978年波特蘭拓荒者的選秀狀元，在NBA有著14年的職業生涯，大哥麥切爾（Mychel Thompson）也曾於NBA效力。

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