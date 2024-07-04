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MLB／坦言不在意打序 「1棒大谷」驚艷隊友貝茲

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平在貝茲受傷後扛起道奇開路先鋒的腳色，繳出3成52打擊率、8轟、18分打點的成績單。 美聯社
大谷翔平在貝茲受傷後扛起道奇開路先鋒的腳色，繳出3成52打擊率、8轟、18分打點的成績單。 美聯社

今年賽季起擔綱球隊開路先鋒的道奇當家游擊手貝茲（Mookie Betts），於六月中旬遭觸身球砸傷，造成左手骨裂，預計休息6至8周，在此期間，道奇決定讓大谷翔平擔綱球隊1棒，而大谷也用3成52打擊率、8轟、18分打點的好表現完美勝任這個新角色。

貝茲於今日受訪表示，雖已開始進入丟球與跑壘的訓練，但目前只經過2周，離預計的6至8周還有一段距離。談到大谷的火燙手感，貝茲說：「我已經對翔平的表現感到佩服太多次了，現在都已經不會感到驚訝了。」

貝茲六月遭球吻後，預計休息6至8周，目前已投入丟球與跑壘訓練。 路透社
貝茲六月遭球吻後，預計休息6至8周，目前已投入丟球與跑壘訓練。 路透社

貝茲也展現了團隊為上的風度，認為打擊順序並不重要，並不擔心自己失去第1棒的位置教練團若要讓大谷繼續擔任第1棒，他並沒有意見，同時也願意擔任二壘手或者外野手，會找到屬於自己的定位，發揮自身多工的特性。

對於大谷擔綱第1棒的優異表現，前馬林魚隊左手怪投威利斯（Dontrelle Willis）在《SportsNet LA》節目中表示：「大谷的表現將道奇失去貝茲的傷害降到最低。對手不是被大谷痛擊，就是被消耗大量用球數，我很看好大谷持續擔任開路先鋒。」

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