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MLB／過去5季僅17勝 塞爾本季大復活奪11勝並列勝投王

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊王牌左投塞爾面對巨人隊主投6局狂飆9K。 路透
勇士隊王牌左投塞爾面對巨人隊主投6局狂飆9K。 路透

巨人作客勇士三連戰第二場比賽，勇士派出本季上演大復活的王牌左投塞爾（Chris Sale）迎戰，他主投6局狂飆9次三振僅失1分，率領勇士以3比1力退巨人，雙方系列戰1比1平手，塞爾奪下本季第11勝，與皇家隊的盧戈（Seth Lugo）並列勝投王，同時在三振榜上位居第四，塞爾過去5個球季在紅襪隊因傷勢問題僅奪17勝，讓他賽後直呼，「這季是不是比我前五年的勝投加起來還要多？」

本場比賽塞爾在前五局威風八面，巨人直至六局下半才有所突破，索勒（Jorge Soler）與查普曼（Matt Chapman）靠著二壘安打串連奪下巨人唯一一分。勇士則是在二局下半就靠著杜沃（Adam Duvall）的二壘安打先馳得點，隨後五局下半一二壘有人，萊里（Austin Riley）也敲出帶有兩分打點的二壘安打，打下保險分，勇士也靠著塞爾的好投將比賽定調。

2018年在紅襪投出12勝4負的成績之後，塞爾開始陷入與傷病苦苦掙扎之中，甚至2020疫情年整季報銷，如今迎來回春表現的塞爾，讓他本季有望突破過去5季勝場數總和，此外談到有機會成為國聯明星賽先發投手時，塞爾則表示：「船到橋頭自然直，如果成真的話我會很感激，但我們還有比賽，我不想分心。」

35歲的塞爾在2018年與紅襪簽下5年1.45億美元的大約後便飽受傷病所苦，在去年轉戰勇士並上演大復活，近5場先發出賽就繳出了4場優質先發，賽後奪下本季第11勝也讓自己與皇家隊的盧戈並列勝投王，累積127次三振也名列聯盟第4。

過去5年塞爾飽受傷病所苦，今年在勇士大回春，目前以11勝與盧戈並列勝投王。 法新社
過去5年塞爾飽受傷病所苦，今年在勇士大回春，目前以11勝與盧戈並列勝投王。 法新社

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