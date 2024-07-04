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MLB／大谷翔平敲安後熄火 道奇投手遭響尾蛇「開魯閣」
道奇隊日本球星大谷翔平雖然連兩場敲安，但4打數僅1支安打，加上投手群大失血，最終以4：12慘敗給響尾蛇隊，在系列賽以1勝1敗暫時平手。
響尾蛇隊今天在1局上靠高飛犧牲打先馳得點，不過1局下大谷翔平敲安開始，道奇隊連續4人上壘，包含弗里曼（Freddie Freeman）的逆轉3分砲，還有赫南德茲（Teoscar Hernández）背靠背開轟，灌進4分大局。
不料道奇隊攻勢到此為止，而響尾蛇隊則是在3局上先靠蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）安打追回1分，之後莫雷諾（Gabriel Moreno）2分砲追平比數。
響尾蛇隊從3局上開始連續4局得分，6局打完已經以8：4領先，8局上又追加1分，9局上沃克（Christian Walker）更敲出一發3分砲，包含4局上的陽春砲在內，單場雙響砲，也讓響尾蛇得分來到雙位數。
大谷翔平則是在首打席敲安後，2局下遭到三振，4局下、7局下都敲出外野飛球出局，4打數1安打，打擊率下降到3成19，不過仍是國聯打擊王。
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