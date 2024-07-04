獨立聯盟／陳偉殷6局好投 惜牛棚放火勝投飛走

美國獨立聯盟長島鴨隊（Long IslandDucks）打拚的38歲左投陳偉殷今天先發出賽，用83球主投6局，僅被敲出5支安打，投出2次保送、6次三振，僅失掉1分。陳偉殷在退場時本來是勝投候選人，不過後續牛棚放火，長島鴨隊以5比8落敗，陳偉殷無緣勝投。

此外，美職海盜隊1A台灣投手張弘稜今天先發登板，雖然第1局遇亂流掉4分，不過隨後回穩，最終拿下本季第4勝；目前在獨立聯盟打拚的左投陳偉殷則是繳出6局好投，不過無關勝敗。

海盜隊1A今天對上雙城隊1A的賽事，張弘稜擔任先發投手，1局上就遇到亂流，投出2次保送、被敲出4支安打，失掉4分；不過張弘稜在2局上回穩，演出3上3下；3局上雖然被敲1支安打，不過飆出2次三振，4局上再連續解決3名打者。

張弘稜在5局上被敲出3支一壘安打，不過靠著雙殺、捕手盜壘阻殺化解。總計張弘稜先發投5局，被敲出8支安打，投2次保送、4次三振，失掉4分。海盜隊1A此戰給予張弘稜強大火力支援，終場以10比5獲勝，張弘稜奪下本季第4勝，本季目前防禦率4.11。