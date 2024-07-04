MLB／紅人隊台裔好手棒打洋基 條紋軍團近9戰吞7敗

紅人今作客洋基主場進行三連戰第二戰，紅人台裔外野手費爾柴爾德（Stuart Fairchild）擔任先發第七棒，第五局棒打洋基左投洛登（Carlos Rodón），打出一發左外野陽春砲將比分拉開至3比0，終場紅人以3比2擊敗洋基，取得系列賽二連勝。

洋基今天派出握有1.62億美元合約的巨投洛登迎戰紅雀，但紅雀率先發難，二局上半馬提（Noelvi Marte）擊出左外野兩分砲，幫助紅雀先馳得點，隨後五局上半費爾柴爾德再補上陽春砲。即便洋基有著索托（Juan Soto）與佛杜戈（Alex Verdugo）在邊線與牆前的美技接殺，以及沃爾普（Anthony Volpe）七局下半的兩分打點二壘安打，希望能幫助球隊終止低潮，但紅雀仍靠著終結者狄亞茲（Alexis Díaz）九局下半救援成功，奪下二連勝。

Another long ball for the Reds and another run scored!



Stuart Fairchild goes deep for a solo home run!



Reds lead the Yankees 3-0. pic.twitter.com/tgLL5JrMYW — Bally Sports Cincinnati (@BallySportsCIN) 2024年7月4日

洋基先發投手洛登賽後苦吞先發4連敗，洋基隊近9戰吞下了7敗，但紅人隊總教練貝爾（David Bell）並沒有掉以輕心，賽後表示：「贏下二連勝固然很好，但還有明天，這對我們來說也同樣重要。」

費爾柴爾德五局上的全壘打是他本季的第五轟，2023年經典賽前他與同樣具有台裔血統的響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）受到徵召，因而備受國人關注，不過兩人為備戰隔年賽季而婉拒。