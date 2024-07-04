MLB／想參加明星賽 小熊今永昇太6局8K失3分無關勝敗

小熊日籍左投今永昇太有參加明星賽的夢想，今天他也繳出6局失3分的優質先發，投出8次三振，只不過連2場好投都無關勝敗，小熊隊最終以3：5不敵費城人隊，同場出賽的鈴木誠也則是4打數無安打。

今永昇太今天投了6局被敲6支安打，3局上先被馬爾尚（Rafael Marchan）敲出陽春砲掉分，6局上又被波姆（Alec Bohm）敲出2分逆轉砲，退場時球隊以2：3落後，不過小熊7局下追平，讓他無關勝敗。

今永昇太在6月21日曾先發3局就丟掉10分，但加上6月27日6局失3分，已經連兩場投出優質先發，但勝投數字仍停在7勝，防禦率3.16。

今天賽前有媒體報導，今永昇太表示，自己有興趣參加大聯盟明星賽，「不過最近2場表現不到會獲選的成績，還有目標需要前進。」

賽後再被問到此題，今永說：「能不能入選不是我能決定，但如果可以的話，希望是有好成績的狀況下獲選，我現在不會想太多。」

同樣效力小隊的鈴木誠也昨天敲出本季第11轟，貢獻3分打點，今天作為先發第4棒的成績是4打數無安打、吞下2K，打擊率下降到2成57。