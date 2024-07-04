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MLB／海盜克魯茲怪力再見安 火球男查普曼奪生涯第1200K

聯合新聞網／ 綜合報導
克魯茲敲出再見安打。 路透
克魯茲敲出再見安打。 路透

台灣時間7月4日，紅雀作客海盜三連戰二戰，靠著克魯茲（Oneil Cruz）十局下半擊球初速高達106.1英里（約170.7公里）的再見安打，海盜以5比4擊退紅雀，系列賽雙方一勝一敗。本季轉戰海盜隊的老將「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）中繼2局，送出3次三振，奪下本季首勝，並且達成一項生涯里程碑。

本場比賽海盜隊美技連連，克魯茲一局上半在內外野交界展現守備範圍，沒收一支可能的德州安打；雷諾茲（Bryan Reynolds）四局上半在左外野防區上演滑接美技；九局上半雙方平手時，一壘手塔雷茲（Rowdy Tellez）精彩撲接，避免了長打的可能。

雙方正規九局打完不分軒輊，戰至4比4平手，老將查普曼九局上登板，主投兩局被敲1安，丟一分但非責失，同時送出3K達成生涯第1200K，繼續推高史上最多K的後援左投紀錄。值得一提的是他今天用了27球，就有近半13球飆破百英哩。

十局下半海盜落後1分的海盜展開反攻，一出局後麥卡臣（Andrew McCutchen）獲得保送，雷諾茲先敲出追平安打，下一棒克魯茲鎖定紅雀後援投手羅梅洛（JoJo Romero）外角87英里滑球，伸長手臂強拉至右外野，形成一支擊球初速106.1英里的再見安打，這是克魯茲本季的第二支再見安打。

終場海盜以5：4擊敗紅雀，雙方三連戰目前一勝一敗，紅雀與海盜分居國聯中區第2、3名，首名的釀酒人則以52勝35敗的戰績持續獨走。

二戰 後援 德州 連戰

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