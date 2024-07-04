MLB／千賀滉大首場復健賽飆速157公里 2.2局狂飆6K

大都會隊日籍強投千賀滉大季前因傷所苦，重返大聯盟進度一再延後，今天進行傷後首場復健賽，面對洋基高階1A主投2.2局，送出6次三振，上演宰制級表現。

千賀今年飽受肩傷困擾，在進行了兩次實戰投打練習（Live BP）後，於台灣時間周二宣布將於今日進行第一次的復健賽，而大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，千賀的用球數將會控制在40球之內。

在今天的復健賽中，千賀繳出了2.2局6K的好表現，只讓對手透過失誤上過壘包，其中速球最快球速達到98英里（約157公里），搭配招牌的「幽靈指叉」，用球數35球中有高達25顆好球，狀況非常不錯。

賽後，千賀針對回歸的時間表回覆道：「我知道在我回歸前還有很多階段性的目標需要達成，所以我想一步步地完成它。」在上季繳出12勝7敗，新人王票選第2的千賀滉大，在今年春訓時感到右肩不適，無法趕上開季，原定5月底復出，沒想到又遇上右三頭肌發炎的傷勢，直至6月才進行實戰投打練習，按照目前進度，若復健順利，有望在明星賽後歸隊。