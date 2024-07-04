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MLB／賈吉蟬聯美聯單月最佳球員 國聯哈波比下「6月狂谷」
大聯盟公布6月獎項，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）單月繳出.409/.514/.864的火燙表現，附帶11轟、37分打點，獲選美聯單月最佳球員，這是他生涯第8次獲選，也是首次蟬聯此獎項。本季至今有著.321/.440/.718的打擊三圍、32支全壘打以及83分打點。
國聯部分則是由費城人隊哈波（Bryce Harper）獲選，與賈吉一樣是連續兩個月得獎。哈波單月3成74的打擊率、7轟以及1.166的攻擊指數、帶領費城人打出全大聯盟最佳戰績，這是他生涯第四度獲獎。儘管哈波在月底進入傷兵名單，但突出的表現仍力壓同樣是單月最佳球員熱門人選的大谷翔平。
6月大谷表現較為慢熱，最終單月繳出了2成93打擊率、12轟、24分打點的成績。MLB官網記者德羅薩（Theo DeRosa）認為，若哈波能健康歸來，有望衝擊年度MVP。
美聯單月最佳投手是白襪隊的王牌左投克羅切特（Garrett Crochet），6月的6場先發自責分率僅1.91，在37.2局中狂飆56次三振；國聯則是費城人的桑切斯（Cristopher Sánchez）獲獎，過去的2場先發皆無失分，6月的自責分率是優異的1.64；單月最佳後援是美聯天使隊艾斯特維斯（Carlos Estévez），國聯紅雀隊海爾斯利（Ryan Helsley）；單月最佳新秀則由美聯遊騎兵隊朗福德（Wyatt Langford），國聯教士隊梅瑞爾（Jackson Merrill）拿下。
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