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MLB／肩傷何時能復出？山本由伸也還不知道

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊日本投手山本由伸歸隊時間仍未定。 歐新社
道奇隊日本投手山本由伸歸隊時間仍未定。 歐新社

道奇隊日本投手山本由伸因右肩旋轉肌袖拉傷，仍在復健階段，今天受訪時透露，傷勢並不嚴重，但何時能夠歸隊？山本說：「我還不知道。」

山本由伸6月8日對洋基投出7局無失分表現，單場用106球寫旅美新高，然而下一場在16日對皇家隊僅投2局、28球後，就因右肩退場，隨後進入傷兵名單。

山本由伸今天表示：「狀況不嚴重，我已經開始從事訓練，但還沒到傳接球，這之後就會開始。」至於是否還會接受檢查，則還沒有確定的方案。

而對於何時歸隊，山本由伸表示：「我還不知道，昨天有跟總教練、球團聊了一下，就做目前能做的，所以還不知道如何。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天受訪時表示，山本的肩膀沒有疼痛，也希望能夠盡快進入傳接球階段，等到牛棚練投後，復出時間表就會更具體。

山本由伸 牛棚 道奇

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