MLB／大谷翔平連4年明星賽 美聯、國聯達陣日本第一人

大聯盟明星賽今天公布先發野手陣容，道奇隊日本球星大谷翔平獲得63%球迷選票，入選國家聯盟指定打擊，寫下個人連4年入選明星賽，而在美聯、國聯皆有入選經歷是日籍球員史上第一人。

The American League All-Star Game starters are set! 🌟 pic.twitter.com/EwgM4PNWZJ — MLB Network (@MLBNetwork) 2024年7月3日

Here are the National League starters for the 2024 All-Star Game! 🌟 pic.twitter.com/mCeeHEWiLt — MLB Network (@MLBNetwork) 2024年7月3日

大谷翔平效力天使隊時期自2021年起連續入選明星賽，也曾以投打二刀流之姿參賽，而今年因手術後復健，專職打擊，仍繳出27轟、打擊率3成20、整體攻擊指數（OPS）1.048的國聯最佳成績，也再次入選明星賽。

大谷翔平成為自鈴木一朗之後，第2位連續4年入選明星賽的日本球員，而鈴木一朗生涯10度入選明星賽，大谷目前4次，而昨天大谷翔平已經透露自己不會參加今年明星賽的全壘打大賽。