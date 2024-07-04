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MLB／大谷翔平連4年明星賽 美聯、國聯達陣日本第一人

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MLB／大谷翔平連4年明星賽 美聯、國聯達陣日本第一人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷入選明星賽國家聯盟指定打擊，寫下個人連4年入選明星賽紀錄。 截圖自MLB官方X
大谷入選明星賽國家聯盟指定打擊，寫下個人連4年入選明星賽紀錄。 截圖自MLB官方X

大聯盟明星賽今天公布先發野手陣容，道奇隊日本球星大谷翔平獲得63%球迷選票，入選國家聯盟指定打擊，寫下個人連4年入選明星賽，而在美聯、國聯皆有入選經歷是日籍球員史上第一人。

大谷翔平效力天使隊時期自2021年起連續入選明星賽，也曾以投打二刀流之姿參賽，而今年因手術後復健，專職打擊，仍繳出27轟、打擊率3成20、整體攻擊指數（OPS）1.048的國聯最佳成績，也再次入選明星賽。

大谷翔平成為自鈴木一朗之後，第2位連續4年入選明星賽的日本球員，而鈴木一朗生涯10度入選明星賽，大谷目前4次，而昨天大谷翔平已經透露自己不會參加今年明星賽的全壘打大賽。

國聯明星隊先發名單如下：

捕手：康崔拉斯（William Contreras），釀酒人

一壘手：哈波（Bryce Harper），費城人

二壘手：馬提（Ketel Marte），響尾蛇

三壘手：波姆（Alec Bohm），費城人

游擊手：透納（Trea Turner），費城人

左外野手：普洛法（Jurickson Profar），教士

中外野手：葉力奇（Christian Yelich），釀酒人

右外野手：塔提斯（Fernando Tatis Jr.），教士

指定打擊：大谷翔平，道奇

美聯明星隊先發名單如下：

捕手：拉契曼（Adley Rutschman），金鶯

一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），藍鳥

二壘手：亞土維（Jose Altuve），太空人

三壘手：拉米瑞茲（Jose Ramirez），守護者

游擊手：韓德森（Gunnar Henderson），金鶯

左外野手：史蒂文‧關（Steven Kwan），守護者

中外野手：賈吉（Aaron Judge），洋基

右外野手：索托（Juan Soto），洋基

指定打擊：艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），太空人

大谷翔平 明星賽 費城人

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