MLB／大谷日本之夜夯第27轟 主帥：這星球沒有比他更好的打者

6月狂谷燒到7月！道奇日籍巨星大谷翔平今天面對響尾蛇敲出本季第27支全壘打，幫助球隊以6：5收下勝利。包含這支全壘打在內，大谷單場5打數3安，進帳2分打點跑回2分，不斷上演猛打賞也讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）讚譽有加。

7局下，面對響尾蛇馬丁尼茲（Justin Martinez），大谷鎖定偏高滑球大棒一揮，遠遠轟出右外野全壘打牆，本季第27轟出爐。賽後，面對大谷打擊端的瘋狂表現，羅伯茲讚道：「球一高起來，他就能夠開轟，這展現了他是什麼等級的球員。他在打擊區的穩定性無人能及，這星球上沒有比他更好的打者。」

SHO ME THE HOMER. pic.twitter.com/FqiDHD2qeF — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年7月3日

今天適逢道奇舉辦的日本文化遺產之夜，大谷的亮眼表現也顯得別具意義。羅伯茲說道：「這場比賽有如藝術一般，大谷就像故事書走出來的角色，好像當大家期待有事情發生時，大谷就能讓它發生，他就像喬丹（Michael Jordan）或老虎伍茲（Tiger Woods）一樣。」