MLB／守護者再見高飛犧牲打險勝 白襪外野手不傳球引批評

為什麼不傳球？今日白襪與守護者交手，9局下守護者奈勒（Bo Naylor）敲出高飛球，白襪當家球星羅伯特（Luis Robert Jr.）雖然在中外野將球接殺，卻沒有回傳本壘試著抓跑者，白襪最終以6：7吞敗，這記play讓不少國外球迷不解，他也引來批評。

此戰兩隊有來有往，9局下兩隊仍以6：6平手，守護者快腿吉曼尼茲（Andres Gimenez）靠著安打和滾地球上到二壘。此時奈勒上場代打，白襪年輕投手寇佩克（Michael Kopech）發生暴投，讓吉曼尼茲上到三壘。下一棒奈勒擊出中外野飛球形成高飛犧牲打，羅伯特在中外野將球接殺後，判斷沒有機會抓到吉曼尼茲，因此選擇不回傳，目送吉曼尼茲跑回本壘。

I love Luis Robert Jr. but I just can’t defend this.pic.twitter.com/Kzv5AiZTCT — Mike (@ChiSoxFanMike) 2024年7月3日

這個決定讓球迷無法理解，紛紛在社群上發文，「不管有沒有機會都要試試看吧。」、「就算可能會失敗，至少也努力看看吧？」。甚至有不少球迷認為白襪應該將羅伯特交易，「感覺他（羅伯特）應該不是可以幫助白襪的人。」

有球迷認同羅伯特，認為吉曼尼茲是出名的快腿，要能將球成功傳回真的有難度。 美聯社

不過也有球迷贊同羅伯特，認為吉曼尼茲是全聯盟頂尖的跑者，他上季跑出30次盜壘，本季也有14次盜壘成功，要能將球成功傳回真的有難度。賽後受訪時，白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）則力挺子弟兵：「羅伯特的守備位置靠前，所以他要往後跑接球。但就算他改變方向，先向後跑再往前衝接球傳到本壘，也沒有機會抓到吉曼尼茲。」

羅伯特個人則是透過翻譯回應：「我每天都努力做到最好，結果是好的話就算了，但如果不好，我會在第二天再嘗試。我們為這場比賽做好準備，可惜最後沒能如願，但這是一場很好的比賽。」

事實上羅伯特今天打擊表現優異，4支2包含一發2分砲，一人就打回4分。