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MLB／決定不參加全壘打大賽 大谷翔平親口證實

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷證實不會參加全壘打大賽。 美聯社
大谷證實不會參加全壘打大賽。 美聯社

大聯盟明星賽將在美國時間7月13日起舉行，道奇隊大谷翔平目前以27轟位居國聯全壘打王，也是大聯盟最閃耀的巨星之一，不過這位日本球星今天透露自己「應該不會」參加全壘打大賽。

大谷翔平日前曾被問到是否有意參加全壘打大賽的問題，當時他回答有點興趣，不過今天在道奇隊以6：5擊敗響尾蛇隊的比賽後，大谷翔平決定婉拒此事。

「現在還在討論很多事情當中。」大谷翔平對於參加全壘打大賽的想法再做回應：「我還在復健當中，而參加會需要準備很多事情，所以這一次我應該不會參加，目前是朝這方向在走。」

大谷曾在2021年參加全壘打大賽，當時第一輪就強碰索托（Juan Soto），兩人第一回合各敲22轟，接著第二回合1分鐘延長賽又各擊出6發全壘打，最後第三回合3球對決大谷才落敗，最終開轟數是28：31。

明星賽全壘打大賽今年雖然修改規則，增加球數限制，但對打者來說仍是具有負擔，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前受訪時也曾表示，雖然大谷參賽一定會增加精彩度，但作為教頭，「不想讓他的球員們參加45分鐘的高強度揮棒。」

大谷翔平 明星賽

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