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MLB／大谷開轟猛打逼近三冠王 道奇九下2出局後大逆轉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天又開轟，以5打數3安打、2分打點作收。 美聯社
大谷翔平今天又開轟，以5打數3安打、2分打點作收。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平今天開轟又猛打，一度幫助球隊在7局下逆轉，然後後段牛棚又失火，9局下大谷吞K成為第2出局數後，隊友連3支安打逆轉，赫南德茲（Teoscar Hernandez）再見安打讓道奇以6：5擊敗響尾蛇隊。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，首打席就敲出左外野二壘打，並靠赫南德茲二壘打跑回第1分，接下來3局下遭到三振、5局下敲出第2支安打；7局下大谷更從馬丁尼茲（Justin Martinez）手中轟出2分砲，將比數逆轉為4：3領先。

道奇9局下半2出局後連敲3安，包含赫南德茲的再見安打逆轉響尾蛇。 美聯社
道奇9局下半2出局後連敲3安，包含赫南德茲的再見安打逆轉響尾蛇。 美聯社

然而道奇隊在8局上、9局上各掉1分，反以4：5落後，關鍵9局下拉克斯（Gavin Lux）、大谷翔平接連遭到三振，不過史密斯（Will Smith）先敲出二壘打，接著弗里曼（Freddie Freeman）二壘打追平比數，赫南德茲再敲出穿越游擊防區的滾地安打，弗里曼衝回本壘向對手說再見。

大谷翔平以5打數3安打、2分打點作收，打擊率3成20、27轟兩項數據續居國聯第一，64分打點則排第3，與第1名波姆（Alec Bohm）的68分打點，差距不太遠。

大谷翔平賽後表示，最後關頭是球隊比較困難的時刻，弗里曼、赫南德茲都表現得很好，自己開轟的那時候，只想著要延續攻勢，「最後有好的結果。」他在最近10戰敲出7轟，「有好的感覺就延續下去，這是最重要的事。」

大谷翔平 赫南德茲

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