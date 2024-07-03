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MLB／大谷翔平第27轟炸裂 500打點達陣日本第3人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷敲出本季第27轟！ 法新社
大谷敲出本季第27轟！ 法新社

道奇隊7月的第1戰，日本球星大谷翔平延續6月瘋狂火力，今天在7局下扛出一發逆轉2分砲，幫助道奇隊在對響尾蛇隊之戰以4：3取得領先，以27轟續居國聯全壘打王，也成為大聯盟日籍球員「500分打點」俱樂部第3人。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，首打席就敲出左外野二壘打，並靠赫南德茲（Teoscar Hernandez）的二壘打跑回第1分，接下來3局下遭到三振、5局下敲出第2支安打。

7局下面對2：3的落後，大谷翔平在1出局、一壘有人時上場，面對右投馬丁尼茲（Justin Martinez），一棒將球轟到右外野觀眾席深處擊球初速112哩、飛行距離433呎，2分砲超前比數。

這一轟是大谷翔平生涯第198轟，距離日籍球員史上第一次達陣200轟還差2支，生涯也累積來到501分打點，成為日籍球員「500分打點」第3人，第1名鈴木一朗780分打點、第2名松井秀喜760分打點，29歲的大谷還有機會追上。

大谷翔平 道奇 馬丁尼茲

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