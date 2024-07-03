MiLB／入選未來之星破台將乾旱期 李灝宇開轟慶祝

大聯盟昨天才剛公布「台灣怪力男」李灝宇入選未來之星明星賽，相隔8年再次有台將入選，今天李灝宇就在與守護者隊2A之戰開砲慶祝，本季第12轟出爐，也幫助老虎隊2A打下5分大局，但最終仍以6：7吞敗。

大聯盟昨天公布的未來之星名單，李灝宇入選美聯明星隊的內野手，成為今年唯一亞洲球員，也是史上第14名台灣球員，前一人已經是2016年的胡智爲，前一位野手入選更要追溯到2012年的潘志芳，過去13位入選台將有8人升上大聯盟。

Hao-Yu Lee celebrates his Futures Game Appearance with a two run shot, his 12th of the season. pic.twitter.com/rBAXuABSRy — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2024年7月2日

李灝宇今天先發第2棒、二壘手，1局上就敲出安打，2局上更以一發2分砲幫助球隊從3：1變成5：1，不過接下來4局上、9局上都被三振，7局上則是敲出飛球出局。

老虎隊2A的4分領先在第3、第4局就花光，還倒輸1分，但5局上將比分扳平，然而9局下守護者隊仍以再見安打贏球，李灝宇總計5打數2安打，2分打點，打擊率2成97，今年球季已經累積12轟、12盜，整體攻擊指數0.887。