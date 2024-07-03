MiLB／入選未來之星破台將乾旱期 李灝宇開轟慶祝
大聯盟昨天才剛公布「台灣怪力男」李灝宇入選未來之星明星賽，相隔8年再次有台將入選，今天李灝宇就在與守護者隊2A之戰開砲慶祝，本季第12轟出爐，也幫助老虎隊2A打下5分大局，但最終仍以6：7吞敗。
大聯盟昨天公布的未來之星名單，李灝宇入選美聯明星隊的內野手，成為今年唯一亞洲球員，也是史上第14名台灣球員，前一人已經是2016年的胡智爲，前一位野手入選更要追溯到2012年的潘志芳，過去13位入選台將有8人升上大聯盟。
李灝宇今天先發第2棒、二壘手，1局上就敲出安打，2局上更以一發2分砲幫助球隊從3：1變成5：1，不過接下來4局上、9局上都被三振，7局上則是敲出飛球出局。
老虎隊2A的4分領先在第3、第4局就花光，還倒輸1分，但5局上將比分扳平，然而9局下守護者隊仍以再見安打贏球，李灝宇總計5打數2安打，2分打點，打擊率2成97，今年球季已經累積12轟、12盜，整體攻擊指數0.887。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言