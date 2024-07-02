MLB／首打席就敲安！國民大物新秀伍德初登場稱不真實

國民今迎與大都會交手，此役也是國民大物新秀伍德（James Wood）大聯盟初登板，而首打席他便敲出了大聯盟生涯第一支安打。可惜兩隊鏖戰到延長賽後，國民被大都會敲出兩支全壘打，終場7：9伍德大聯盟首秀以落敗告吹，交出4支1成績有一次三振及一送保送。

國民此戰將伍德排上先發，他6尺7吋（約201公分）身高，成為繼洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）與海盜克魯茲（Oneil Cruz）後第三位身高超過200公分野手。二局下伍德迎來大聯盟首打席，進場時觀眾顯得相當興奮，紛紛戰起身歡呼並給予掌聲。伍德不負眾望，在滿球數下相中對手投出的伸卡球，擊出穿越內野防線安打，上壘後他露出笑容，跳起慶祝舞蹈。

James Wood with his first big league hit! pic.twitter.com/0BbM6M8wE7 — MLB (@MLB) 2024年7月1日

可惜國民跟大都會3：3進入延長後，在10局上被大都會敲出兩轟，下半局也未能追過比分，終場7：9輸給大都會，讓伍德的大聯盟首秀留下些許遺憾。賽後談到那一支安打時，伍德說：「我在等一顆快速球，而他就投出了那顆有點下沉的球。我想要將那顆球向上打，所以向下揮棒，最後就得手了。」對於第一次登上大聯盟的心情，他則表示非常不真實，「能夠效力這支陪伴我長大的球隊，就是一種幸福。」

身為百大新秀中排名第三的球員，伍德在2021年被教士以第2輪第62順位選中，接著被分配在新人聯盟中開啟他的職業生涯。2022年被教士交易至國民後，持續在小聯盟打拼。伍德在3A的52場比賽中能繳出3成53的打擊率，優異表現也讓他能如願登上大聯盟舞台。