MiLB／獨居隊內全壘打王！鄭宗哲第8轟出爐+猛打賞
首打席開轟！目前效力海盜2A的台灣好手鄭宗哲，今天在對上國民2A球隊哈里斯堡參議員的比賽火力全開，首打席就貢獻出本季第8支全壘打。包括這支全壘打在內，鄭宗哲本場比賽單場4打數狂敲3安。可惜球隊攻勢不連貫，終場1：2輸給參議員，也吞下近期4連敗。
這一轟發生在二局上半鄭宗哲的首打席，參議員先發投手拉克漢（Kyle Luckham）投出較低的球路，他把將球轟出右外野成為本季第8轟。這支陽春砲是他睽違25天後再度開轟，也幫助球隊先馳得點。
四局下半，在一、二壘有人的狀況下輪到鄭宗哲的第二個打席，他選擇擺出短棒觸擊，再靠著腳程跑出安打，形成滿壘優勢。可惜隊友無法把握機會得分。六局上再度上演相似情節，鄭宗哲保送上壘，但隊友無法給出回應，第二次中滿壘計。
七局上再次輪到鄭宗哲，面對兩出局一壘有人的情況，他擊出第3支安打還是未能得分。九局上半，鄭宗哲在球隊落後1分，2出局二、三壘有人的情況下上場打擊，但最後打出一壘滾地球被刺殺，形成這場比賽的最後1個出局數。
雖然輸球，但鄭宗哲本場比賽4打數敲出3支安打，讓打擊率上升到今年新高2成39，8轟也讓他坐穩隊中全壘打王的寶座。
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