MLB／「法官」賈吉第31轟 更接近3冠王

大聯盟各隊賽事都已過半，「法官」賈吉仍是唯一達到卅支全壘打的球員，昨天對藍鳥隊之戰一局上就揮出兩分砲，本季第卅一轟成為致勝一擊，幫助洋基隊以八比一獲勝，挑戰三冠王本錢雄厚。

截至昨天賽後，賈吉卅一轟、八十二分打點都在大聯盟排名第一，暫居雙冠王，打擊率三成一六和道奇隊巨星大谷翔平並列第二，只落後天使隊三壘手倫吉佛的三成一七。

「這很酷，但不是我的重點。」賈吉表示，不會關注太多個人榮譽，隊上所有人都是為了勝利，三冠王若能隨之而來當然很棒，但全隊先專注搶下冠軍。

賈吉六月追加十一支全壘打，成為隊史首位在七月前累積卅一轟的球員，超越「棒球之神」貝比魯斯的卅轟紀錄，洋基總教練布恩說：「賈吉正在做的事讓人難以置信。」

大谷昨天對巨人隊之戰五次打數掛零、吞下三次三振，金鶯隊開路先鋒韓德森更慘，對遊騎兵隊四次打數全部三振，兩人都停在廿六轟，繼續並列大聯盟第二。

金鶯、遊騎兵四連戰最後一戰出現罕見紀錄，遊騎兵菜鳥左外野手朗福德五打數四安打、攻下四分打點，成為大聯盟本季首位締造完全打擊紀錄的球員，也是隊史第十一次，遊騎兵終場十一比二大勝。

朗福德八局上最後一次打擊機會轟出三分砲，以廿二歲二二九天成為隊史最年輕完全打擊的球員，他說：「第八局就是想要開轟，你永遠不知棒球場上會發生什麼事。」