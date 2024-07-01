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MLB／太空人終於超過5成勝率 亞土維怒摔球棒、頭盔遭驅逐

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人隊明星二壘手亞土維今天在球場動怒，為了一顆爭議球怒摔球棒和頭盔，立刻被驅逐出場。 美聯社
太空人隊明星二壘手亞土維今天在球場動怒，為了一顆爭議球怒摔球棒和頭盔，立刻被驅逐出場。 美聯社

太空人隊明星二壘手亞土維（Jose Altuve）今天在球場動怒，為了一顆爭議球怒摔球棒和頭盔，立刻被驅逐出場，讓大都會隊球迷相當開心，但太空人頂住壓力，拚到延長11局以10：5獲勝，本季勝率終於超過5成。

太空人作客紐約，今天對大都會隊進行3連戰最後一戰，比賽進行到7局上2出局二、三壘有人時，輪到亞土維打擊；他打成本壘前滾地球，自認球先碰到左腳再彈進場內，應是界外球，但主審金恩（James Jean）沒有反應。

這顆滾地球經過3次彈跳後，大都會三壘手大都會韋恩托斯（Mark Vientos）傳向一壘完成刺殺，亞土維完全沒有跑壘動作，按照大聯相關規定，太空人也無法提出重播輔助判決。

4位裁判經過短暫開會後維持原判，太空人結束這半局攻勢，亞土維當場抓狂摔掉球棒、頭盔，也被金恩趕出場，不少大都會球迷高聲歡呼。

太空人原本4：2領先，7局下遭追平，兩隊在延長10局各得1分，太空人11局上狂攻5分打下江山，拿下近10戰第9勝，本季戰績42勝41敗，首次達到5成以上，在美聯西區只落後榜首水手隊3.5場勝差。

金恩前天首次在大聯盟執法，今天是主審初體驗，送給亞土維生涯14年第2次驅逐出場。

亞土維表示，可以理解主審被捕手擋住，第一時間沒看清楚球，但還有另3位裁判，應該可以看得很明顯，這就是自己如此生氣的原因。

大都會 水手

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