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MLB／本季首次完全打擊來了 遊騎兵超級新人朗福德達陣

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
遊騎兵隊22歲菜鳥左外野手朗福德成為大聯盟本季首位締造完全打擊紀錄的球員。 法新社
遊騎兵隊22歲菜鳥左外野手朗福德成為大聯盟本季首位締造完全打擊紀錄的球員。 法新社

遊騎兵隊22歲菜鳥左外野手朗福德（Wyatt Langford）今天打出歷史，對金鶯隊之戰5打數4安打、攻下4分打點，成為大聯盟本季首位締造完全打擊紀錄的球員，遊騎兵終場11：2大勝，逃過4連戰遭清盤的命運。

朗福德在去年選秀會首輪被遊騎兵挑中，今年開季立刻登上大聯盟，在生涯第60場比賽就出現完全打擊，不但是大聯盟本季首見，也是遊騎兵隊史近7年第1次。

今天2局上首次打擊揮出右外野飛球出局，朗福德接下來火力全開，4局上出現三壘打、5局上1分打點二壘打、6局上游擊方向內野安打，挑戰完全打擊只差全壘打。

8局上最後一次打擊機會，朗福德面對金鶯第4任投手克魯克（Matt Krook），在無人出局一、二壘有人時，逮中87英里卡特球，形成左外野方向404英尺3分砲，本季第4轟出爐，生涯首次單場4安，成為隊史從1985年至今，首位締造完全打擊的菜鳥球員，22歲229天也是隊史最年輕。

金鶯終止4連勝，加上洋基隊以8：1擊敗藍鳥隊，兩隊勝差從1場歸零，金鶯仍居美聯東區第1，勝率領先千分之三。

完全打擊 遊騎兵 金鶯

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