MLB／本季首次完全打擊來了 遊騎兵超級新人朗福德達陣
遊騎兵隊22歲菜鳥左外野手朗福德（Wyatt Langford）今天打出歷史，對金鶯隊之戰5打數4安打、攻下4分打點，成為大聯盟本季首位締造完全打擊紀錄的球員，遊騎兵終場11：2大勝，逃過4連戰遭清盤的命運。
朗福德在去年選秀會首輪被遊騎兵挑中，今年開季立刻登上大聯盟，在生涯第60場比賽就出現完全打擊，不但是大聯盟本季首見，也是遊騎兵隊史近7年第1次。
今天2局上首次打擊揮出右外野飛球出局，朗福德接下來火力全開，4局上出現三壘打、5局上1分打點二壘打、6局上游擊方向內野安打，挑戰完全打擊只差全壘打。
8局上最後一次打擊機會，朗福德面對金鶯第4任投手克魯克（Matt Krook），在無人出局一、二壘有人時，逮中87英里卡特球，形成左外野方向404英尺3分砲，本季第4轟出爐，生涯首次單場4安，成為隊史從1985年至今，首位締造完全打擊的菜鳥球員，22歲229天也是隊史最年輕。
金鶯終止4連勝，加上洋基隊以8：1擊敗藍鳥隊，兩隊勝差從1場歸零，金鶯仍居美聯東區第1，勝率領先千分之三。
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