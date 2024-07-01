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MLB／開季至今最強投手 皇家盧戈首位11勝暫居雙冠王
皇家隊34歲右投盧戈（Seth Lugo）成為大聯盟開季至今最強投手，今天對守護者隊先發6局，只被揮出4支安打、未失分，飆出10次三振，成為首位奪下11勝的投手，皇家終場6：2獲勝，也在4連戰搶下3勝。
盧戈用93球完成6局任務，退場時4：0領先，交給牛棚3人保住勝利，本季戰績升至11勝2敗，防禦率2.17也是大聯盟投手最佳。
最近3次出賽至少都投出8K，今天也是本季第3次單場二位數奪三振，盧戈說：「投得很順，能讓打者失去平衡，專心投出想要的球路。」
大聯盟目前只有3名投手達到二位數勝投，另兩人是勇士隊塞爾（Chris Sale）、費城人隊蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。
守護者52勝30敗穩居美聯中區龍頭，皇家6月只有12勝15敗，本季首次單月勝率不到5成，目前47勝39敗暫居分區第3。
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