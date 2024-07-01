MLB／全壘打大賽3項賽制調整 維持計時制但有球數限制

大聯盟明星周全壘打大賽今年將於7月16日在遊騎兵隊全球人壽球場（Globe Life Field）登場，今天公布本屆賽制，改從4強起才是捉對廝殺的單淘汰制，比賽時間方面，維持前兩輪3分鐘、決賽輪2分鐘，但新增球數限制，獎勵加時的部分也做了修改。

本屆賽制的調整主要有三項，首先是近幾年以例行賽全壘打數排名種子，從首輪開始的單淘汰制，過去有不少強強相碰導致的高分落榜者，本屆改成參賽的8位選手在首輪共同較勁，取前4晉級，若全壘打支數一樣則比較最遠轟；進入4強後，才按照首輪支數排名種子，展開單淘汰制決定冠軍。

第二項改變是餵球投手前兩輪上限40球、決勝輪上限27球，看3、2分鐘哪項條件先到，正規時間即喊停。

第三是獎勵加時改成增加出局數，每位選手在加時時間都能額外獲得3個出局數的機會，若在這段時間出現425呎以上的全壘打，則將獲得第4個出局數的機會。

今年全壘打大賽第一位參賽者也在今天揭曉，金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）證實參戰，「這是我第一次參賽，所以還滿期待的，我當然想贏，但只要可以為比賽帶來一些競爭力，我應該就會滿開心的吧！」