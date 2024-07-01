快訊

禁奢令啟動！「貴婦奈奈」男友父禁搭小黃、高鐵 違規檢舉獎金曝光

靠EMBA拓展人脈已過時？大陸企業主瘋上「私董會」3天花2.7萬

驚！羽壇「天才選手」亞青賽倒地猝逝 得年17歲

MLB／賈吉第31轟收拾藍鳥 打擊率追平大谷直逼三冠王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊「法官」賈吉今天首局就開砲。 路透
洋基隊「法官」賈吉今天首局就開砲。 路透

洋基隊「法官」賈吉（ Aaron Judge）今天首局開砲，本季第31轟成為致勝一擊，領軍8：1擊敗藍鳥隊，目前31轟、82分打點都是大聯盟最強，打擊率3成16在美聯排名第2，挑戰三冠王本錢十足。

洋基作客多倫多，賈吉在4連戰前3戰全壘打熄火，今天1局上面對藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman），在1出局一壘有人時，揮出中外野方向423英尺兩分砲，攻下勝利打點，幫助洋基在系列賽打平。

這是賈吉對決高斯曼第5支全壘打，也是所有敵隊投手最多，生涯累積288轟在洋基隊史獨居第7，超越退役名將威廉斯（Bernie Williams）。

賈吉4打數2安打、攻下兩分打點，吞下兩次三振，本季打擊率從3成13升至3成16，在大聯盟和道奇隊巨星大谷翔平並列第2，只後天使隊三壘手倫吉佛（Luis Rengifo）的3成17。

賈吉6月打擊率4成09、全壘打11支、打點37分，本季長打率7成08、整體攻擊指數（OPS）1.144也在大聯盟排名第1。

洋基先發投手柯爾拿到本季首勝。 路透
洋基先發投手柯爾拿到本季首勝。 路透

洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）投5局被揮出3支安打、失1分，飆出6次三振，拿到本季首勝，他說：「球路和控球完美結合，在大多數情況下投球非常聰明，這是美好的一天。」

高斯曼只投4.1局失7分吞敗，寫下本季單場自責分最慘紀錄，他說：「他們對我制定很好的打擊計畫，好球帶也很小，這對我沒有任何幫助。」

大聯盟 洋基 賈吉

延伸閱讀

MLB／洋基賈吉力壓哈波獲明星賽人氣王 大谷翔平只排第6

MLB／3次明星賽前30轟追上兩大名將 賈吉看洋基遭大都會痛宰

MLB／賈吉第30轟出爐穩居全壘打王 領先大谷翔平5轟

MLB／雙冠王賈吉第28轟擊垮勇士 歐蘇納21轟緊咬大谷

相關新聞

MLB／昔選秀落選浪跡歐洲 30歲巨人菜鳥2K大谷激動振臂

道奇隊今天以4：10不敵巨人隊，日籍球星大谷翔平5打數繳白卷、吞下3K，巨人投手丘上有灰姑娘故事誕生，賞給大谷2K的先發...

MLB／賈吉第31轟收拾藍鳥 打擊率追平大谷直逼三冠王

洋基隊「法官」賈吉（ Aaron Judge）今天首局開砲，本季第31轟成為致勝一擊，領軍8：1擊敗藍鳥隊，目前31轟、...

MLB／本季首次完全打擊來了 遊騎兵超級新人朗福德達陣

遊騎兵隊22歲菜鳥左外野手朗福德（Wyatt Langford）今天打出歷史，對金鶯隊之戰5打數4安打、攻下4分打點，成...

MLB／開季至今最強投手 皇家盧戈首位11勝暫居雙冠王

皇家隊34歲右投盧戈（Seth Lugo）成為大聯盟開季至今最強投手，今天對守護者隊先發6局，只被揮出4支安打、未失分，...

MLB／全壘打大賽3項賽制調整 維持計時制但有球數限制

大聯盟明星周全壘打大賽今年將於7月16日在遊騎兵隊全球人壽球場（Globe Life Field）登場，今天公布本屆賽制...

MiLB／林振瑋5局7K無保送 飆160公里火球、均速155公里

效力紅雀隊1A的台灣投手林振瑋今天面對大都會隊1A，先發5局僅失1分，而且7次三振沒有保送，幫助球隊以5：1贏球也奪得本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。