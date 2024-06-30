桌球／WTT突尼斯挑戰賽 馮翊新黃彥誠男雙奪亞軍

世界桌球職業大聯盟（WTT）突尼斯挑戰賽男雙冠軍賽，台灣組合馮翊新、黃彥誠今天以0比3不敵日本組合張本智和、松島輝空，獲得亞軍。

總獎金8萬美元（約新台幣261萬元）的WTT突尼斯挑戰賽，本週在突尼西亞舉行，隨著馮翊新、黃彥誠相繼止步男單16強後，兩人即專注在男雙賽事，加上前役僅花不到11分鐘，就以3比0力退地主組合哈耶卜（Firas Chaieb）、卡魯菲（Mohamed Khaloufi），強勢取得冠軍賽門票。

面對張本智和攜手松島輝空的日本組合，馮翊新、黃彥誠在首局緊咬比分，甚至一度位居領先，可惜還是以9比11讓出，次局台灣組合前段依舊打出競爭力，沒想到在5比5平手時陷入亂流，被打出6比1攻勢後，以6比11讓對手率先搶下聽牌優勢。

已經沒有退路的馮翊新、黃彥誠，第3局仍是從落後開始，雖然前段雙方上演激戰，但台灣組合漸漸不敵日本組合的猛烈攻勢，分差逐漸被拉開，在無力追趕的情況下，最後台灣組合因回擊出界，再以5比11落敗，無緣挑戰繼5月在土耳其舉行WTT支線賽後的本季第2座雙打冠軍。