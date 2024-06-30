桌球／WTT突尼斯挑戰賽 馮翊新黃彥誠男雙奪亞軍
世界桌球職業大聯盟（WTT）突尼斯挑戰賽男雙冠軍賽，台灣組合馮翊新、黃彥誠今天以0比3不敵日本組合張本智和、松島輝空，獲得亞軍。
總獎金8萬美元（約新台幣261萬元）的WTT突尼斯挑戰賽，本週在突尼西亞舉行，隨著馮翊新、黃彥誠相繼止步男單16強後，兩人即專注在男雙賽事，加上前役僅花不到11分鐘，就以3比0力退地主組合哈耶卜（Firas Chaieb）、卡魯菲（Mohamed Khaloufi），強勢取得冠軍賽門票。
面對張本智和攜手松島輝空的日本組合，馮翊新、黃彥誠在首局緊咬比分，甚至一度位居領先，可惜還是以9比11讓出，次局台灣組合前段依舊打出競爭力，沒想到在5比5平手時陷入亂流，被打出6比1攻勢後，以6比11讓對手率先搶下聽牌優勢。
已經沒有退路的馮翊新、黃彥誠，第3局仍是從落後開始，雖然前段雙方上演激戰，但台灣組合漸漸不敵日本組合的猛烈攻勢，分差逐漸被拉開，在無力追趕的情況下，最後台灣組合因回擊出界，再以5比11落敗，無緣挑戰繼5月在土耳其舉行WTT支線賽後的本季第2座雙打冠軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言