聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平又開轟！6月12發全壘打 道奇隊史第3多
6月的大谷翔平果然特別瘋狂，相隔1場今天再次開轟，這是他最近12場的第9轟，也是6月第12轟，排名道奇隊史第3，今天是美國時間6月29日，大谷還有機會繼續推升紀錄。
道奇隊今天與巨人隊續戰，大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，首局首打席遭到三振，不過3局上的1發陽春砲一度幫助球隊以2：1領先，將霍華德（Spencer Howard）一顆失投的85.6哩滑球轟到中外野，擊球初速109.7哩、飛行距離412呎。
這發全壘打是大谷翔平在6月的第12轟，道奇隊史並列第3，過去道奇球員曾在6月敲出最多轟是1985年葛雷諾（Pedro Guerrero）的15轟，第2名是2017年貝林傑（Cody Bellinger）的13轟。
這也是大谷翔平本季第26轟，在國聯排名第一，領先第二名歐蘇納（Marcell Ozuna）5轟差距。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言