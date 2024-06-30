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MLB／大谷翔平又開轟！6月12發全壘打 道奇隊史第3多

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MLB／大谷翔平又開轟！6月12發全壘打 道奇隊史第3多

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平最近12場出現9轟，單月累積12轟。 路透社
大谷翔平最近12場出現9轟，單月累積12轟。 路透社

6月的大谷翔平果然特別瘋狂，相隔1場今天再次開轟，這是他最近12場的第9轟，也是6月第12轟，排名道奇隊史第3，今天是美國時間6月29日，大谷還有機會繼續推升紀錄。

道奇隊今天與巨人隊續戰，大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，首局首打席遭到三振，不過3局上的1發陽春砲一度幫助球隊以2：1領先，將霍華德（Spencer Howard）一顆失投的85.6哩滑球轟到中外野，擊球初速109.7哩、飛行距離412呎。

這發全壘打是大谷翔平在6月的第12轟，道奇隊史並列第3，過去道奇球員曾在6月敲出最多轟是1985年葛雷諾（Pedro Guerrero）的15轟，第2名是2017年貝林傑（Cody Bellinger）的13轟。

這也是大谷翔平本季第26轟，在國聯排名第一，領先第二名歐蘇納（Marcell Ozuna）5轟差距。

大谷翔平 道奇

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