MLB／大谷翔平又開轟！6月12發全壘打 道奇隊史第3多

6月的大谷翔平果然特別瘋狂，相隔1場今天再次開轟，這是他最近12場的第9轟，也是6月第12轟，排名道奇隊史第3，今天是美國時間6月29日，大谷還有機會繼續推升紀錄。

道奇隊今天與巨人隊續戰，大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，首局首打席遭到三振，不過3局上的1發陽春砲一度幫助球隊以2：1領先，將霍華德（Spencer Howard）一顆失投的85.6哩滑球轟到中外野，擊球初速109.7哩、飛行距離412呎。

The Sho goes on 💥



Home run No. 26 for Shohei Ohtani pic.twitter.com/MGoWrEEpqA — MLB (@MLB) 2024年6月29日

這發全壘打是大谷翔平在6月的第12轟，道奇隊史並列第3，過去道奇球員曾在6月敲出最多轟是1985年葛雷諾（Pedro Guerrero）的15轟，第2名是2017年貝林傑（Cody Bellinger）的13轟。

這也是大谷翔平本季第26轟，在國聯排名第一，領先第二名歐蘇納（Marcell Ozuna）5轟差距。