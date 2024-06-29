MLB／薛則3375次三振超越麥達克斯 躍居史上第11
39歲的三屆塞揚名投薛則（Max Scherzer）今天面對美聯東區龍頭金鶯，主投主投5.1局送出4K只失2分，無奈隊友火力不濟，遊騎兵以1比2落敗，也讓薛則吞下本季首敗。
薛則本季2度出賽戰績1勝1敗，防禦率為1.74。加上這場比賽，他生涯三振次數累積達3375次，一舉超越名人堂球星麥達克斯（Greg Maddux），獨居史上第11名；排在薛則前面的是前隊友、高齡41歲的韋蘭德（Justin Verlander），累積3393次三振。
「這很失敗，」談到三振紀錄之夜卻落敗，薛則十分無感，「我來是要贏球，而不是為了紀錄里程碑，這並非我追求的；我上場投球就是為了贏得比賽。」
不過對於能夠維持如此偉大的成就，薛則認為這需要長時間的紀律養成。「你必須年復一年的維持競爭力。我為此感到自豪。」
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