快訊

金曲紅毯／Lulu辣翻星光大道！骨感美大秀直角肩

藍營點名拿賴總統表姪子開刀 綠營：恐激化罷免謝國樑

對流發展旺盛 中央氣象署提醒3縣市傍晚慎防大雷雨

MLB／慘遭索托無情三分砲擊潰 菊池雄星苦吞第8敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
菊池雄星慘遭洋基砲轟。 美聯社
菊池雄星慘遭洋基砲轟。 美聯社

藍鳥日籍左投菊池雄星在今天面對近況不佳的洋基出線先勝後衰的窘境，一度上演10上10下的他，在6局上挨了索托（Juan Soto）一發逆轉戰局的三分砲，被迫提前退場。洋基火力一發不可收拾，最終以16比5痛宰藍鳥，中止近期4連敗。

菊池雄星主投5局，送出7次三振1次四壞，被打了4支安打，其中一記95.4英哩內角速球被索托逮中，造成了重大傷害。菊池吞下本季第8敗，防禦率也提升到4.18。

索托三分砲逆轉戰局 美聯社
索托三分砲逆轉戰局 美聯社

索托今天4打數2安打包含1轟1保送，貢獻3分打點；賈吉（Aaron Judge）5打數3安打，貢獻2分打點，埋伏在第9棒的瓊斯（Jahmai Jones ）也是3安猛打賞。洋基除了第6局攻下6分外，9局上又豪取7分，直接摧毀對手。

洋基過去11戰吞下9敗，排名先後被守護者和金鶯超車，這場大勝可說是讓球隊得以暫時止血；目前這3隊之間無勝差，但洋基以些微勝率之差落後。

相關新聞

MLB／大谷被好球帶搞無緣神紀錄 道奇福星不敗神話中斷

道奇隊今起與巨人隊展開3連戰，大谷翔平被主審好球帶影響，無緣連3場首局首打席開轟，隊史最多的連10場有打點也跟著中斷，巨...

MLB／超強反應！道奇球僮空手接飛球爆紅 大谷翔平：我的英雄

道奇隊球僮赫雷拉（Javier Herrera）一招空手接飛球，不僅救了大谷翔平一命，更在社群媒體上爆紅，今天接受訪問時...

MLB／慘遭索托無情三分砲擊潰 菊池雄星苦吞第8敗

藍鳥日籍左投菊池雄星在今天面對近況不佳的洋基出線先勝後衰的窘境，一度上演10上10下的他，在6局上挨了索托（Juan Soto）一發逆轉戰局的三分砲，被迫提前退場。洋基火力一發不可收拾，最終以16比5

MiLB／頭部觸身球休6天 李灝宇終於復出卻被驅逐出場

老虎隊2A旅美小將李灝宇日前第2度遭頭部觸身球擊中，但今天就回歸先發，證明自己頭好壯壯，不過打到5局下就因疑似爭議好壞球...

MLB／費城人強打哈波跑壘受傷 隊友史瓦伯也傷退

費城人隊強打哈波（Bryce Harper）獲選明星賽國聯人氣王，沒想到今天面對馬林魚隊比賽時受傷，要等明天檢查結果出爐後，才能得知傷勢詳細狀況。 費城人6局打完以3：0領先，馬林魚7上反撲，克

MLB／洋基賈吉力壓哈波獲明星賽人氣王 大谷翔平只排第6

大聯盟明星賽票選第一階段結束，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）獲得人氣王，費城人隊強打哈波（Bryce Harper）則是國聯第一，兩人率先成為明星賽先發，道奇隊大谷翔平以277萬7123

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。