MLB／慘遭索托無情三分砲擊潰 菊池雄星苦吞第8敗

藍鳥日籍左投菊池雄星在今天面對近況不佳的洋基出線先勝後衰的窘境，一度上演10上10下的他，在6局上挨了索托（Juan Soto）一發逆轉戰局的三分砲，被迫提前退場。洋基火力一發不可收拾，最終以16比5痛宰藍鳥，中止近期4連敗。

菊池雄星主投5局，送出7次三振1次四壞，被打了4支安打，其中一記95.4英哩內角速球被索托逮中，造成了重大傷害。菊池吞下本季第8敗，防禦率也提升到4.18。

索托三分砲逆轉戰局 美聯社

索托今天4打數2安打包含1轟1保送，貢獻3分打點；賈吉（Aaron Judge）5打數3安打，貢獻2分打點，埋伏在第9棒的瓊斯（Jahmai Jones ）也是3安猛打賞。洋基除了第6局攻下6分外，9局上又豪取7分，直接摧毀對手。

洋基過去11戰吞下9敗，排名先後被守護者和金鶯超車，這場大勝可說是讓球隊得以暫時止血；目前這3隊之間無勝差，但洋基以些微勝率之差落後。