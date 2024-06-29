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MiLB／頭部觸身球休6天 李灝宇終於復出卻被驅逐出場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

老虎隊2A旅美小將李灝宇日前第2度遭頭部觸身球擊中，但今天就回歸先發，證明自己頭好壯壯，不過打到5局下就因疑似爭議好壞球被驅逐出場，沒能打滿全場。

李灝宇今年老是挨砸，14日才在對海盜隊之戰被打到頭，22日對洋基隊2A又是頭部觸身球伺候，好在當下自行起身退場，而球隊在24日慶祝上半季封王時，李灝宇也一起同慶，顯示並無大礙。

今天老虎2A與國民隊2A之戰，李灝宇先發第3棒、二壘手，被頭部觸身球後首次出賽，就連球隊官方社群都貼文說：「你們可以不要再問他到底什麼時候會出賽了。」並在先發打序中以不同顏色標註李灝宇的名字。

李灝宇1局下首打席遭到三振，3局下則敲出滾地球出局，5局下在2出局、三壘有人時，李灝宇在1好1壞後，一顆偏外角的球被判好球，接著2好2壞後揮棒落空遭到三振，而6局上攻守交替時顯示李灝宇已經被主審驅逐出場。

李灝宇的復出首戰留下3打數0安打成績，打擊率下降到2成97，吞下2K，而老虎隊2A靠著艾倫（Brady Allen）的2分砲，最終以2：1擊敗國民隊2A。

國民 海盜 老虎

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