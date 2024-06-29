快訊

唐綺陽2024下半年12星座整體運勢！水瓶亮眼但當心破財、雙子出現神級桃花

國民黨7月排審核電延役法案 逼民進黨務實面對缺電

恭喜！歐陽妮妮「Yes,we do！」 張書豪求婚成功

MLB／超強反應！道奇球僮空手接飛球爆紅 大谷翔平：我的英雄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊球僮赫雷拉一招空手接飛球，不僅救了大谷翔平一命，更在社群媒體上爆紅。圖截自影片
道奇隊球僮赫雷拉一招空手接飛球，不僅救了大谷翔平一命，更在社群媒體上爆紅。圖截自影片

道奇隊球僮赫雷拉（Javier Herrera）一招空手接飛球，不僅救了大谷翔平一命，更在社群媒體上爆紅，今天接受訪問時更吸引近50位記者到場，就連大谷翔平也在社群轉貼訪問影片，稱呼他是：「我的英雄！」

道奇先前與白襪隊交手時，大谷翔平在板凳區準備，突然一顆強勁飛球朝他的方向而來，大谷扭頭往旁邊閃避，不料身前的赫雷拉輕鬆以雙手接住這顆球，展現超強反射神經，還一臉淡定，大谷也露出佩服的神情。

這段影片在網路上瘋傳，赫雷拉也被封為「守護大谷的男人」，赫雷拉今天受訪時說：「我只是做好自己的工作，看到打者敲出那一球直直飛來，覺得自己應該能接得住。」

外界最好奇的是，徒手接住那顆飛球不會痛嗎？赫雷拉說：「一點都不痛，可能因為我有擦乳液吧。」一句玩笑話逗樂現場記者。

赫雷拉也透露，當下大谷向自己道謝，自己也回應「有我守護你」，媒體開玩笑問到是不是有收到保時捷當謝禮？赫雷拉說沒有，「這是不需要報酬的。」

道奇球僮赫雷拉被媒體包圍。
道奇球僮赫雷拉被媒體包圍。

有趣的是，赫雷拉在2016年也曾成為討論話題，他在主場對紅人隊之戰為了接住左外野的界外球，跌倒掉進觀眾席，他當下低頭不想面對，他說：「被播放到全國真的是太丟臉了。」

不過這一次，赫雷拉因拯救大谷而聲名大噪，他說：「這次我是英雄了。」那支影片至今觀看數超過650萬次，赫雷拉自己就貢獻不少，「我看了有100次吧。」

大谷翔平 紅人 道奇

延伸閱讀

MLB／洋基賈吉力壓哈波獲明星賽人氣王 大谷翔平只排第6

MLB／地球上最危險打者！道奇教頭盛讚大谷翔平

MLB／大谷翔平開轟連10場打點 史東完投完封並肩柳賢振

MLB／大谷翔平想打全壘打大賽？道奇教頭有話說

相關新聞

MLB／超強反應！道奇球僮空手接飛球爆紅 大谷翔平：我的英雄

道奇隊球僮赫雷拉（Javier Herrera）一招空手接飛球，不僅救了大谷翔平一命，更在社群媒體上爆紅，今天接受訪問時...

MiLB／頭部觸身球休6天 李灝宇終於復出卻被驅逐出場

老虎隊2A旅美小將李灝宇日前第2度遭頭部觸身球擊中，但今天就回歸先發，證明自己頭好壯壯，不過打到5局下就因疑似爭議好壞球...

MLB／費城人強打哈波跑壘受傷 隊友史瓦伯也傷退

費城人隊強打哈波（Bryce Harper）獲選明星賽國聯人氣王，沒想到今天面對馬林魚隊比賽時受傷，要等明天檢查結果出爐後，才能得知傷勢詳細狀況。 費城人6局打完以3：0領先，馬林魚7上反撲，克

MLB／洋基賈吉力壓哈波獲明星賽人氣王 大谷翔平只排第6

大聯盟明星賽票選第一階段結束，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）獲得人氣王，費城人隊強打哈波（Bryce Harper）則是國聯第一，兩人率先成為明星賽先發，道奇隊大谷翔平以277萬7123

MLB／被藍鳥打爆還不願退場 洋基洛登：想證明一些事

洋基隊左投洛登（Carlos Rodon）連3場被打爆，今天面對藍鳥隊前2局就狂失8分，儘管他撐完5局才退場，洋基仍以2：9輸球，同時金鶯隊贏球，洋基掉至美東第2。 洛登首局被史普林格（Geor

MLB／我高估自己…今永昇太被打爆學教訓 助小熊止連敗

小熊隊日籍左投今永昇太前一戰投3局狂失10分，讓他認識到自己的不足，「想要保留力氣又想要擊敗對手，這世界沒這麼簡單」，於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。