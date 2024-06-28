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MLB／費城人強打哈波跑壘受傷 隊友史瓦伯也傷退

聯合新聞網／ 綜合報導
哈波(左)跑壘受傷。 美聯社
哈波(左)跑壘受傷。 美聯社

費城人隊強打哈波（Bryce Harper）獲選明星賽國聯人氣王，沒想到今天面對馬林魚隊比賽時受傷，要等明天檢查結果出爐後，才能得知傷勢詳細狀況。

費城人6局打完以3：0領先，馬林魚7上反撲，克魯茲（Bryan De La Cruz）擊出清壘安打扳平戰局，貝爾（Josh Bell）再敲出超前二壘安打，幫助馬林魚以4：3領先。

7下費城人波姆（Alec Bohm）用高飛犧牲打追平，但8上馬林魚柏格（Jake Burger）開轟再度超前，單局拿到2分，9上柏格又擊出帶有1分打點的適時安打，馬林魚終場以7：4贏球。

哈波9下最後一個打席擊出二壘滾地球被刺殺，成為比賽最後一個出局數，他在通過一壘後突然腳部不適，抓著左大腿後肌，一拐一拐地走回休息室。哈波全場5打數1安打，本季累積20轟58分打點，打擊率0.303，整體攻擊指數（OPS）0.981，表現相當出色。他也以327萬7920票成為明星賽國家聯盟人氣王。

哈波受訪時坦言大腿有點不舒服，「明天會做影像檢查，看看感覺如何，然後再做決定。」哈波還表示，「我以前從未有這種感覺，這很痛。」

另外，費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）也在第9局因左腹股溝緊繃而退場。他今年只守過3場外野，將和大谷翔平競爭明星賽國聯指定打擊人氣王。

哈波 費城人 馬林魚

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