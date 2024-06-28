MLB／被藍鳥打爆還不願退場 洋基洛登：想證明一些事

洋基隊左投洛登（Carlos Rodon）連3場被打爆，今天面對藍鳥隊前2局就狂失8分，儘管他撐完5局才退場，洋基仍以2：9輸球，同時金鶯隊贏球，洋基掉至美東第2。

洛登首局被史普林格（George Springer）轟三分砲，單局失5分，第2局又被史普林格敲三分砲，2局打完就陷入0：8落後。第5局洋基教頭布恩（Aaron Boon）想把洛登換下場，牛棚投手畢克佛（Phil Bickford）已經走進場，但洛登不願退場，最終順利吃完5局。

Yankees reliever Phil Bickford was half way to the mound before Carlos Rodón convinced Aaron Boone to let him keep pitching pic.twitter.com/ZssfhMUOhv — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2024年6月28日

總計洛登主投5局被敲10安，送出8K和1保送，失8分全是自責。洛登近3戰合計投13.2局狂失21分（20分自責），防禦率暴漲至4.42。

洛登解釋自己想留在場上的原因，「我只想投滿5局後再給牛棚，並向自己證明一些事。即使我被擊倒，也能再站起來，繼續前進。」