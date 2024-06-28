中職／4旅外+57高中生 衝擊選秀前兩輪

2024年中華職棒新人球員選拔會今晚在台中頂粵吉品登場，總計178位選手挑戰獲取職棒門票，4名旅外球員張育成、吳念庭、張奕、陳聖平被看好在前兩輪受青睞，57名應屆高中生也帶著滿滿天賦挑戰新舞台。

今年選秀前兩順位提前底定，手握狀元籤的富邦悍將隊邀請張育成回來參加，28歲的他去年還在大聯盟出賽，今年也受邀大聯盟春訓，在仍有實力下返台，最快7月就可在悍將主場見到他在中職出賽的身姿。

抽到第二順位的台鋼雄鷹隊也已經表態必選吳念庭，並稱讚是「天上掉下來的禮物」，吳念庭也已經在大巨蛋登板為雄鷹開球，接下來選秀順位依序為中信兄弟隊、統一獅隊、樂天桃猿隊、味全龍隊，4隊的首輪選擇反而成為焦點。

今年旅外回歸的還有張奕、陳聖平兩位投打好手，而高中潛力股中，許庭綸、張趙紘、何品室融、曾聖安、張宥謙、李致霖也都有機會挑戰前兩輪獲選，大學投手黃子豪、伍立辰也成為關注人選。

今年共有57名高中應屆畢業球員，其中外野手10人、內野手14人、投手25人、捕手8人，總數超越2022年的53名高中應屆生，刷新史上新高紀錄。

2024年中華職棒新人球員選拔會完整名單如下：

投手（74人）

張奕、伍立辰、髙塩將樹、方冠華、王宇翔、王韻翔、朱宏樺、朱柏翰、李柏毓、李致霖、李軍、林佾葳、林柏甫、邱冠傑、洪晨勛、張宥謙、陳勇志、黃英奇、陽崧儒、賴威誠、顏承恩、王彥恩、吳承翰、林易霆、林展樟、邱志鵬、陳定均、陳冠穎、陳品宏、陳英睿、陳鐿中、游竣䒴、黃子豪、楊尊凱、劉亦智、蔣鎮宇、盧冠宇、薛毓達、謝義城、方郁淮、方國瀚、王泓勛、石梓霖、何宗旂、吳冠儒、宋昌宸、宋明憲、李家明、李聖韓、李灝昇、林孟佶、林哲佑、林睿杰、施冠宇、高秉洋、高偉智、郭睿鏞、陳子傑、陳政貴、陳柏安、陳重光、陳原維、陳慎、陳聖凱、陽任楷、黃翰克、劉家維、歐承韋、鄧朝駿、鄭又維、蕭志文、鍾允華、魏宏羽、藤木琉悠

捕手（18人）

呂承諺、李安家、柯宏諭、黃贊維、劉宇翔、劉曜豪、潘思佑、呂東翰、陳九登、鄭家均、盧柏華、古定昊、林承緯、邱亭堯、胡英智、張育誠、黃炫豪、廖元宏

一壘手（7人）

宋柏翰、楊勝允、徐紹予、陳維祥、王鐘瑜、古子恩、陳昱誠

二壘手（11人）

何奕達、王浩然、全紹凱、沈忠興、林逸翔、邱郡、許賀捷、王浩藍、王璿凱、徐翊瑋、翁耀宗

三壘手（14人）

吳念庭、許子謙、吳寬軒、松祈恩、范育銓、張家豪、張趙紘、黃霆杉、嚴子翔、林俊恩、凃昱豪、張杰倫、黃冠倫、黃裕閔

游擊手（18人）

陳聖平、李秉澤、林浩震、邱乙正、胡翔、游承勳、黃騰威、机崇宇、張育成、曾冠傑、曾昱磬、楊閔貽、石宇洋、吳嘉峻、李青隆、洪知佑、烏凱恩、黃聖凱

外野手（36人）

許庭綸、何品室融、呂泳鋐、馬承恩、許博閎、曾聖安、陽黃柏憲、蔡承晉、王威倫、全哲倫、吳政霖、施季定華、胡振利、楊正宇、潘瑋祥、鄭昭誠、盧奕呈、簡子寬、王思瑋、王顥澤、田承恩、吳念哲、林煌尹、邱振偉、金本航河、洪焄翔、竑瑋拿告、高允謙、曾宇慶、温子賢、楊振銓、盧彥祖、戴昊恩、鍾少華、豐島顯、羅允序