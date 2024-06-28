中職／兄弟探花籤成選秀焦點所聚 重演3年前同套劇本

中華職棒選秀將在今天晚上登場，前兩順位提前出爐，讓今晚的第一個話題轉而落在中信兄弟隊的探花籤上，距今不遠的2021年也有過類似狀況，當時「胡呂之爭」引起廣泛討論，今年黃衫軍的探花籤再度成為焦點所聚。

本屆共有178人投入選秀，共計投手74名、捕手18名、一壘手7名、二壘手11名、三壘手14名、游擊手18名、外野手36名。

張育成將成中職史上第6位帶大聯盟資歷的狀元，前5人包括4位野手、1位投手，而所有拚到大聯盟的台灣野手，全數都以狀元之姿投入中職戰場，包括陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉和本屆的張育成，8名帶大聯盟資歷參與選秀的投手，則是僅有王維中成為狀元。

張育成將成中職史上第6位帶大聯盟資歷的狀元。本報資料照片

至於其他7名投手，郭泓志經由旅外優秀球員特案加入統一獅隊，曹錦輝為2008年兄弟象隊榜眼，羅嘉仁2014年在義大犀牛隊首輪指名陳俊秀失敗後補選上榜，倪福德生涯3度在選秀上榜，帶大聯盟資歷時是在2015年選秀第二輪獲犀牛挑選，李振昌為2018年兄弟探花，胡智爲是2021年獅隊首輪第4順位挑選，曾仁和同屆第三輪才被樂天桃猿隊選中。

張育成投入選秀，順勢讓第二順位的台鋼雄鷹隊也能提前打定心意，挑選攻守上都能助隊型升級的吳念庭，讓兄弟的探花籤成為影響今晚選秀走勢的第一個變數。

悍將2021年初也在確定保住狀元籤後，展開接洽距離大聯盟只剩最後一步的江少慶，與他達成投入選秀的共識，而陳冠宇在6月與猿隊簽下自行培訓合約，榜眼籤的落點明朗化，選前焦點轉向兄弟的探花籤，儘管呂彥青當時已經先隨隊練球，外界認為大勢底定，但兄弟並未明確表態、僅回應是讓教練團就近觀察，也讓球迷間直到選前仍在論戰究竟該選呂彥青或胡智爲，最終兄弟選進呂彥青。