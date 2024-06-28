快訊

他驚訝「三星手機銷量居冠」 網中肯分析：這區域根本沒對手超難輸

台灣寶可夢中心24樣新品周六開賣！T恤、四角褲粉絲超想要 網笑：黃牛啟動了

NBA／湖人第55順位選走布朗尼 詹姆斯父子同隊創造歷史

MLB／美超微梁見後穿93號球衣巨人隊開球 與黃仁勳同背號

中央社／ 舊金山27日專電
美超微總裁暨執行長梁見後現身巨人隊球場開球。圖取自美超微官方X
美超微總裁暨執行長梁見後現身巨人隊球場開球。圖取自美超微官方X

美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後今天現身MLB巨人隊球場開球。他與輝達執行長黃仁勳同在1993年創辦公司，今天也穿上象徵美超微創辦年分的背號93號球衣。

上個月，黃仁勳為MLB運動家隊的「舊金山台灣日」開球時，亦穿上象徵輝達創辦年分的93號球衣。

巨人隊今天主場迎戰小熊隊，梁見後（Charles Liang）受邀擔任開球嘉賓。這是他人生開球初體驗，開球前先在球場暖身，與工作人員互動，並開心表示，平常較常打高爾夫，第一次開球是新鮮體驗，巨人隊是一支歷史性球隊。

梁見後戴上美超微球帽，穿93號球衣開球。他在1993年創辦美超微，經過逾30年努力，帶領美超微成為全球伺服器大廠，在這波AI浪潮中站上高峰。

在美國矽谷，輝達半導體（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後並列「AI台裔三巨頭」。

今天提到球衣背號時，梁見後再次展現與黃仁勳的好交情，表示美超微與輝達同在1993年成立。

梁見後與黃仁勳同為矽谷台裔科技巨頭，且都是公司創立以來唯一的執行長，一起打拚並見證人工智慧（AI）帶動的產業革命，擁有數十年交情。梁見後5日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，黃仁勳特別站台，兩人以國台語夾雜英文交談。

繼黃仁勳後，梁見後也站上大聯盟球場開球，雖然沒太多時間練投，梁見後今天在全場觀眾見證下，投出一記好球，直接落入捕手手套。下場時，他開心與場邊人員碰拳歡呼，並表示投得非常順利，感到又驚又喜。

小熊隊 巨人 高爾夫

延伸閱讀

曾經歷更慘烈股價雪崩…輝達黃仁勳：無論高潮低潮 必堅持3件事

牛肉麵霸主「三商巧福」賣到要上市！母公司三商餐飲連拿坡里都是他們的…「股東會紀念品送湯匙嗎」

智慧經營／猶太式教育 造就蘇姿丰

眾達股東會／董座：AI 讓市場需求「迅猛暴增」效益最快下半年顯現

相關新聞

MLB／大谷翔平開轟連10場打點 史東完投完封並肩柳賢振

道奇隊日本球星大谷翔平連兩天對陣白襪隊都在首局首打席開轟，不僅將本季全壘打數字推上25發，更締造連10場有打點，刷新道奇...

MLB／大谷翔平想打全壘打大賽？道奇教頭有話說

今年大聯盟明星賽全壘打大賽，若是增加大谷翔平這顆巨星會是一大看點，大谷本人已有動念，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Rob...

MLB／賈吉第30轟出爐穩居全壘打王 領先大谷翔平5轟

紐約「地鐵大戰」今天在大都會隊主場進行第2戰，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）6局上轟出兩分砲，本季第30轟...

MLB／美超微梁見後穿93號球衣巨人隊開球 與黃仁勳同背號

美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後今天現身MLB巨人隊球場開球。他與輝達執行長黃仁勳同在1993年創辦...

MLB／進本壘未踩壘包卻因隊友碰觸而出局 主審：從未見過

運動家今天在客場挑戰天使終場以2：5吞下5連敗，不過，二局上半運動家本可以追平，卻因麥肯（Kyle McCann）發生跑回本壘時未踩壘包導致錯失機會，而這個情況實在太過罕見，因此讓裁判也直呼「從未見過

MLB／慘敗還被洗臉！洋基索托接球誤判 遭譏：就是個累贅

紐約「地鐵大戰」今日進行第二戰，前一天交手敗北的洋基試圖尋求勝利，但卻被大都會打線完虐，終場2：12被大都會輕鬆帶走勝利，讓洋基系列賽2連敗。其中5局下半洋基明星外野手索托（Juan Soto）接球判

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。